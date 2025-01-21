Утренняя атака по Днепру: Россия ударила по складским помещениям

На рассвете 21 января российская армия ударила по Днепру баллистическими ракетами. Враг атаковал старые складские помещения, которые не эксплуатируются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Около 06:05 в Днепре прогремела серия взрывов. Враг цинично ударил баллистическими ракетами по городу.

Как сообщил Лысак, враг атаковал складские помещения в Днепре.

В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось,

– сообщил Лысак.

Кроме того, враг также атаковал Синельниковский район. К сожалению, из-за вражеской атаки пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. На сейчас медики оказывают необходимую помощь.

В районе также повреждены транспортное предприятие и частные дома.

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Лысак также сообщил, что после полуночи россияне дважды ударили по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии попали по Червоногригорьевской и Покровской общинах.

Там обошлось без пострадавших. Специалисты продолжают обследование территорий – выясняют последствия,

– добавил Лысак.

Кроме того, бойцы ВвК "Восток" уничтожили над регионом 7 беспилотников противника.