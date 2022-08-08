Утром 8 августа россияне выпустили по Украине 4 "Калибра": силы ПВО сбили все цели

российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины утром 8 августа. Смертоносные снаряды летели из акватории Черного моря.

Где сбили вражеские ракеты

Ракеты типа "Калибр" запустили около 10 часов утра. К счастью, все снаряды сбили наши силы ПВО.

Актуально Новое попадание по Антоновском мосту, сильные обстрелы Харькова: основное за 166 день войны

Сегодня, 8 августа, около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели,

– рассказали наши военные.

Одну российскую ракету сбили бойцы в Одесской области, а остальные три – в центральной части Украины.

Обломки одной ракеты упали на гражданский объект

Одну российскую ракету сбили в небе над Уманским районом Черкасской области. Обломки смертоносного снаряда упали на объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, 2 человека пострадали. Их уже отвезли в больницу.

Кроме того, на месте происшествия вспыхнул пожар. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров. Тушить огонь пришлось 10 спасателям.

Добавим, что утром россияне также обстреляли Харьков. По городу враг бил из реактивных систем залпового огня "Ураган". К сожалению, один человек погиб, а еще двое – получили ранения. В то же время 22 кассетных снаряда не разорвались. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они фиксируют последствия преступлений российских оккупантов.

Смотрите больше – ВСУ сбили российскую ракету над Одесской областью: видео