Утром была атака, сейчас идут бои, – мэр Харькова Терехов о попытках россиян захватить город

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Харьков. Но украинские военные снова отбили атаку врага.

Очередную попытку захватить Харьков оккупанты предприняли 15 марта. Тогда они атаковали город со стороны Пятихаток. Но украинские военные не только отбили эту атаку, но и отбросили захватчиков за пределы их предыдущих позиций.

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О том, что враг атаковал и утром, и сейчас идут бои за город, вечером 15 марта подтвердил и городской глава Харькова Игорь Терехов.

"Постоянно атакуют. Утром была атака. Сейчас идут еще атаки. Наша армия – молодцы, они героически борются, они отстаивают город Харьков, дают нам возможность работать", – заявил Игорь Терехов в комментарии каналу "Рада".

Стоит добавить, что в эфир Игорь Терехов включался из укрытия – в Харькове в то время объявили воздушную тревогу.

Он также подтвердил информацию, что в городе разрушено или повреждено более 600 зданий. Среди них и школы, детские сады и больницы.

"Все время русская армия стреляет. Стреляет из воздуха, из земли. Постоянно идут обстрелы", – рассказал Игорь Терехов.