Утром из беларуси выпустили 25 ракет по Украине: моменты попали на фото

С территории беларуси с утра 28 июля было выпущено около 25 ракет по Украине. Моменты попали на фото.

Ракеты запустили с аэродрома в Зябровке Гомельской области. О деталях атаки заявили белорусские СМИ "Белорусский Гаюн" и Центр стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает 24 канал.

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беларусь выпустила по Украине около 25 ракет

На фотографии попали запуски ракет с аэродрома Зябровка. Всего с 05:23 до 06:29 запущено около 25 ракет,

– говорится в сообщении.



Момент вылета ракеты из беларуси / Фото с телеграма "Белорусский Гаюн"

По данным белорусского телеграм-канала, на аэродроме в Жабровке размещены 10 единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и по меньшей мере 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер".

В Центре стратегических коммуникаций считают, что запуски ракет осуществлялись именно с помощью ракетного комплекса С-300. Ведь в беларуси нет "Искандеров" для такого количества ударов. Качество тоже об этом свидетельствует.

Осмелимся предположить, что пуски осуществлялись с помощью С-300. В пользу этого говорит как их количество – более 20 (столько Искандеров нет), так и качество, некоторые из них падали куда попало. Да и в целом ЗРК С-300 в последнее время для орков стал ОТРК,

– пишет ЦСК.

О наступлении речь не идет

В сообщении также отмечают, что такие массовые удары со стороны беларуси все равно не свидетельствуют о подготовке к наступлению. Разведка сообщает, что страна не сосредотачивается на наступлении.

"Ни о какой подготовке к повторному вторжению с территории Беларуси это еще не говорит. Сама же армия беларуси сейчас хоть и находится в возбужденном состоянии, но не сосредоточена в наступательном порядке, исходя из данных разведки", – отмечают в Центре коммуникаций.

Оккупанты атаковали Украину в День государственности

россия и беларусь нанесли массированные авиаудары по Украине 28 июля. Известно, что именно в эту дату наша страна празднует День государственности.

Оккупанты выпустили ракеты разного класса по Украине с трех направлений. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что ракеты были выпущены не только из беларуси, но и из акватории Черного моря и аэродрома Шайковка в россии. К сожалению, ПВО не удалось сбить ракеты, ведь это было крайне тяжело.

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