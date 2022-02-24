"Утром казалось, что это весенний гром": какая ситуация в Краматорске

Владимир Путин начал войну с Украиной в 5 утра 24 февраля. Тогда жителям Краматорска показалось, что это просто весенний гром.

Через несколько минут горожане поняли, что Россия начала наступление. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка Людмила Загайнова, которая сейчас проживает в Краматорске.

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Как все началось

Она подчеркнула, что утром в Краматорске было очень страшно.

"В 5 часов я проснулась от того, что гремит. В Краматорске очень хорошая погода, и мне показалось, что это весенний гром", – сказала Загайнова.

Я здесь не жила в 2014 году и подумала, что не может быть ничего приятнее весеннего грома. Но вдруг зашатался 4-этажный дом и стало очень страшно,

– добавила она.

Какая ситуация в Краматорске

Загайнова также подчеркнула, что сначала люди запаниковали, но сейчас уверены в наших Вооруженных силах и не хотят уезжать из города.

"Те, кто решил оставаться в Краматорске, стараются не паниковать. Они это пережили в 2014 году и готовы сейчас", – подытожила она.

Люди активно покупают вещи первой необходимости. Работают магазины, аптеки, продовольственные магазины. Утром были очереди в банкоматы.

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Какая ситуация в Краматорске: смотрите видео