Утром Коростень получил ракетный удар
25 апреля 2022 , 12:41Читати новину українською
Источник:фейсбук Владимира Москаленко
Утром 25 апреля оккупанты нанесли по Коростеню ракетный удар. Информации о погибших нет.
Об этом рассказал мэр Коростеня Владимир Москаленко. Что касается пострадавших – пока не говорят.
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Что известно об атаке
Удар нанесли по Железнодорожному району города около 08:30
Такой взрыв людей напугал. Конкретизировать, где и что мы не имеем права в средствах массовой информации,
– добавил Москаленко.
Он призвал людей не игнорировать тревогу.
Как прошла Пасха в Коростене
По словам Москаленко, на Пасху в городе все было спокойно. Многие уже возвращаются в город, начинают работать предприятия.
Коммунальные предприятия тоже работают стабильно.
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