Утром Коростень получил ракетный удар

Утром 25 апреля оккупанты нанесли по Коростеню ракетный удар. Информации о погибших нет.

Об этом рассказал мэр Коростеня Владимир Москаленко. Что касается пострадавших – пока не говорят.

Кстати Утром в Умани сработало ПВО: повреждений нет

Что известно об атаке

Удар нанесли по Железнодорожному району города около 08:30

Такой взрыв людей напугал. Конкретизировать, где и что мы не имеем права в средствах массовой информации,

– добавил Москаленко.

Он призвал людей не игнорировать тревогу.

Как прошла Пасха в Коростене

По словам Москаленко, на Пасху в городе все было спокойно. Многие уже возвращаются в город, начинают работать предприятия.

Коммунальные предприятия тоже работают стабильно.

Заметьте – Россиянам приказали атаковать сильнее Украину: