Утром оккупанты коварно обстреляли Харьков: попали в котельную

Хотя интенсивность обстрелов в самом Харькове уменьшилась, российские оккупанты продолжают атаковать город, ведь не смогли его взять.

Сегодня, 19 мая, в 4 утра захватчики снова коварно обстреляли Киевский район Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает 24 канал.

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Вражеский снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. К счастью, по предварительным данным, никто в результате обстрела не пострадал.

Враг обстрелял села: есть пострадавшие

Уже вторые сутки враг атакует село Циркуны Харьковского района. В результате обстрела повреждены два частных дома.

Ранения в результате обстрела в Лозовском районе получила 63-летняя женщина. Ее ночью госпитализировали.

Также на протяжении последних суток российские оккупанты обстреливали Прудянку и Ольховатку, уже известно о 3 гражданских пострадавших людях. Также вчера, 18 мая, в результате очередных обстрелов Салтовки и Пятихаток пострадали 3 человека.

В самой Харьковской области, по словам Синегубова, продолжаются интенсивные боевые действия. Захватчики все еще не оставляют попыток удержать рубежи, которые удалось занять на Харьковском направлении, а также пытаются проводить контратаки. В то же время украинские защитники не готовы отдать врагу ни клочка земли, поэтому российские оккупанты терпят большие потери в живой силе и технике. В частности, при попытке вести наступательные действия при поддержке артиллерии на Изюмском направлении в районе Великой Камышевахи, враг из-за значительных потерь вынужден был отступить.

Какова ситуация в Харьковской области: главное

Жители Харькова массово возвращаются в город и деоккупированные населенные пункты области. Однако глава ОВА отметил, что нельзя говорить о том, что возвращение абсолютно безопасно, ведь враг продолжает обстреливать как сам город, так и населенные пункты области.

В то же время в Харькове уже возобновили работу общественного транспорта, также вскоре планируется возобновить работу метро.

Вчера оккупанты обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины с территории России, но они дают достойный ответ врагу, поэтому оккупанты сейчас сосредоточены на обороне своих позиций.

Также за прошедшие сутки украинские защитники совершили успешные контратаки. Благодаря этому они 18 мая освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Теперь он снова под контролем украинских военных.

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