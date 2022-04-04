Утром оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву
4 апреля 2022 , 08:21Читати новину українською
Источник:Александр Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстрелах города вражескими снарядами. Ракетные удары нанесли утром 4 апреля.
Сенкевич отметил, что в Николаеве оккупанты нанесли несколько ударов с воздуха. Сейчас устанавливается, куда попали ракеты.
Важно Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе.
Мэр Николаева призвал горожан не публиковать фото или видео взрывов или постить место попадания.
Друзья с самого утра р войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники,
– написал Сенкевич.
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