Утром Сумщину обстреляли из минометов, над областью пролетели 2 ракеты, – глава ОВА

Россияне регулярно обстреливают приграничные районы Сумщины. Враг бьет по мирным жителям из разного оружия.

Российские боевики продолжают обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей. Враг не собирается идти в наступление, а просто надеется нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

К теме СБУ перехватила разговор гауляйтера Геническа с марионеткой Кремля в Крыму: хотят захватить АЗС

Очередной обстрел Сумщины

Утром 5 июня российские оккупанты снова нанесли удар по Сумщине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, россияне атаковали около 4 утра, под огнем оказался Шосткинский район.

Оккупанты атаковали населенные пункты Шосткинского района из минометов, также в это время над территорией области пролетели две ракеты. Также враг открыл огонь и по территории Белопольской общины,

– рассказал Живицкий.

Также он добавил, что жители приграничных районов слышали взрывы на территории России, что свидетельствует, что россияне для провокаций обстреливают сами себя, чтобы создать нужную картинку для пропагандистов.

Живицкий сообщил, что ситуация в регионе стабильная, идет процесс восстановления построек. Коммунальщики ремонтируют крыши и фасады, вставляют окна, проходит работа над благоустройством. Это не касается приграничных районов, которые находятся под обстрелами – враг готов снова атаковать и нанести новые разрушения.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Жители Херсона оказывают оккупантам сопротивление и отказываются пользоваться рублями. Захватчики поняли, что добровольно играть по их правилам никто не собирается, поэтому решили прибегнуть к единому методу убеждения, который им известен – угроз забрать и уничтожить имущество.

Российские оккупанты снова обстреляли аэродром "Коротич" возле Харькова. В результате вражеской атаки уничтожены спортивные самолеты и ангары.

На Востоке под огнем российских захватчиков оказались 32 населенных пункта, враг бил по ним из всего возможного оружия. В результате обстрела россиян погибли 4 мирных человека. Особенно от огня оккупантов пострадал Лисичанск – только по гуманитарному штабу враг запустил около 30 боеприпасов.

Смотрите также – безумные потери россиян снова выросли: видео