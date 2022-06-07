Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.
Важно Оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину: есть раненые, повреждены дома
Украинские защитники продолжают сопротивляться врагу. В результате слаженных и профессиональных действий наших бойцов, оккупанты не досчитались одной ракеты.
Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.
Важно Оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину: есть раненые, повреждены дома