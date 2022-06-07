Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину: є поранені, пошкодили будинки