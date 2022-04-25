Утром в Умани сработало ПВО: повреждений нет
25 апреля 2022 , 12:24Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
В Умани Черкасской области утром 25 апреля сработала система противовоздушной обороны. Повреждений в городе нет.
Вся инфраструктура в Киеве работает. Об этом рассказала городской голова Ирина Плетнева.
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Руководитель военной администрации области Игорь Табурец добавил, что ситуация в Черкасской области контролируется.
Несмотря на затяжную утреннюю тревогу по всей стране, для нас обошлось. Спасибо за это силам ПВО,
– подчеркнул Табурец.
Пасха в области тоже прошла спокойно. Нарушений не было. Однако чиновник подчеркнул, что игнорировать воздушные тревоги нельзя.
Важно – Россиянам приказали атаковать сильнее Украину: