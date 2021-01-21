Сенат Конгресса США 21 января утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора национальной разведки. Она будет координировать работу 18 американских спецслужб, в частности ЦРУ, ФБР, АНБ, а также профильных подразделений Государственного департамента США, Пентагона, Минфина, Минэнерго.

В Сенате одобрили кандидатуру Хейнс: что известно

За нее проголосовали 84 сенатора, против были 10, остальные не голосовали. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на иностранные СМИ.

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Интересно, что Хейнс стала первой утвержденной кандидатурой новоиспеченного президента США Джо Байдена. Кроме того, она стала первой женщиной, кто возглавил американскую разведку.

Что известно об Аврил Хейнс

Она давно и тесно работает с Байденом.

В 2013 – 2015 годах была заместителем директора ЦРУ.

В 2015 – 2017 годах – заместителем советника президента Барака Обамы по национальной безопасности.

Хейнс заявляла о киберугрозах со стороны России

За день до утверждения Хейнс в Сенате состоялись слушания кандидатов на должности в администрации Байдена. В рамках этих слушанийй Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозах со стороны России. Такие угрозы, по ее словам, являются "серьезным риском".

Она заявила, что ей необходимо больше информации, чтобы сделать выводы об опасности, которая исходит от России в киберпространстве. В то же время, комментируя недавнюю кибератаку на правительственные институты США, которую приписывают российским хакерам, Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы – "серьезный повод для беспокойства".

Кроме этого, новая директор нацразведки намерена активнее противостоять Китаю. Она заявила, что необходимо принять меры для противодействия некоторым "агрессивным действиям" Пекина.