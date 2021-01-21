Вперше нацрозвідку США очолила жінка: Сенат затвердив Авріл Хейнс – вона заявляла про загрози РФ
Сенат Конгресу США 21 січня затвердив кандидатуру Авріл Хейнс на посаду директора національної розвідки. Вона координуватиме роботу 18 американських спецслужб, зокрема ЦРУ, ФБР і АНБ, профільні підрозділи Державного департаменту США, Пентагону, Мінфіну, Міненерго.
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За неї проголосували 84 сенатори, проти були 10, решта не голосували. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні ЗМІ.
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Цікаво, що Хейнс стала першою затвердженою кандидатурою новоспеченого президента США Джо Байдена. Крім того, вона стала першою жінкою, хто очолив американську розвідку.
Що відомо про Авріл Хейнс
- Вона давно та тісно працювала з Байденом.
- У 2013 – 2015 роках була заступницею директора ЦРУ.
- У 2015 - 2017 роках – заступницею радника президента Барака Обами з національної безпеки.
Хейнс заявляла про кіберзагрози з боку Росії
За день до затвердження Хейнс в Сенаті відбулися слухання кандидатів на посади в адміністрації Байдена. У межах цих лухань Хейнс пообіцяла у своїй роботі сфокусуватися на кіберзагрозах з боку Росії. Такі загрози, за її словами, є "серйозним ризиком".
Вона заявила, що їй необхідно більше інформації, щоб зробити висновки про небезпеку, яка надходить від Росії в кіберпросторі. Водночас, коментуючи нещодавню кібератаку на урядові інститути США, яку приписують російським хакерам, Хейнс заявила, що загроза з боку Москви – "серйозний привід для занепокоєння".
Окрім цього, нова директорка нацрозвідки має намір активніше протистояти Китаю. Вона заявила, що необхідно вжити заходів для протидії деяким "агресивним діям" Пекіна.
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