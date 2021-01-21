Сенат Конгресу США 21 січня затвердив кандидатуру Авріл Хейнс на посаду директора національної розвідки. Вона координуватиме роботу 18 американських спецслужб, зокрема ЦРУ, ФБР і АНБ, профільні підрозділи Державного департаменту США, Пентагону, Мінфіну, Міненерго.

У Сенаті схвалили кандидатуру Хейнс: що відомо

За неї проголосували 84 сенатори, проти були 10, решта не голосували. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні ЗМІ.

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Цікаво, що Хейнс стала першою затвердженою кандидатурою новоспеченого президента США Джо Байдена. Крім того, вона стала першою жінкою, хто очолив американську розвідку.

Що відомо про Авріл Хейнс

Вона давно та тісно працювала з Байденом.

У 2013 – 2015 роках була заступницею директора ЦРУ.

У 2015 - 2017 роках – заступницею радника президента Барака Обами з національної безпеки.

Хейнс заявляла про кіберзагрози з боку Росії

За день до затвердження Хейнс в Сенаті відбулися слухання кандидатів на посади в адміністрації Байдена. У межах цих лухань Хейнс пообіцяла у своїй роботі сфокусуватися на кіберзагрозах з боку Росії. Такі загрози, за її словами, є "серйозним ризиком".

Вона заявила, що їй необхідно більше інформації, щоб зробити висновки про небезпеку, яка надходить від Росії в кіберпросторі. Водночас, коментуючи нещодавню кібератаку на урядові інститути США, яку приписують російським хакерам, Хейнс заявила, що загроза з боку Москви – "серйозний привід для занепокоєння".

Окрім цього, нова директорка нацрозвідки має намір активніше протистояти Китаю. Вона заявила, що необхідно вжити заходів для протидії деяким "агресивним діям" Пекіна.

Зауважимо! Поки сенат не затвердив ключових співробітників адміністрації Байдена, відомства будуть очолювати тимчасові керівники, яких раніше призначив президент. Загалом призначили понад 20 виконувачів обов'язків голів різних відомств і агентств. Зокрема, тимчасових керівників отримали Держдеп, Мінфін, Мін'юст і Пентагон.