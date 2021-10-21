Уважаемая делегация, – Лавров тепло отозвался о принятых в Москве талибах
Источник:Meduza
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с террористами "Талибана" в преддверии заседания по Афганистану с участием представителей 10 стран Центральной Азии. По словам дипломата, темой разговора было создание инклюзивного правительства.
Встреча Лаврова с боевиками "Талибана" прошла за закрытыми дверями в "Президент-отеле" в Москве. После этого уже начало свою работу заседание.
Россия говорит о признании талибов
После встречи с террористами "Талибана" Сергей Лавров заявил, что обсудил с ними вопросы безопасности соседних государств.
Мы призываем движение талибов, и об этом говорили с почтенной делегацией, строго придерживаться линии недопущения использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, против непосредственных соседей, стран Центральной Азии – наших друзей и союзников,
– заявил Лавров.
После этого уже на самом заседании глава МИД России поднял вопрос международного признания власти талибов в Афганистане. Пресс-секретарь Путина заявил, что несмотря на то, что "Талибан" не признает международное сообщество, его представители являются фактической властью в стране.
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