Соответствующее заявление он сделал 14 июня. Это уже не первое подобное заявление журналиста со времени пребывания в Беларуси.

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Протасевич сделал заявление о Лукашенко

Романа Протасевича, которого ранее силовики сняли с самолета в Минске, привели к журналистам. Он заявил, что "уважает президента как человека, который смог выстоять перед тем напором, который начался летом и продолжается до сих пор".

Но я не перехожу на сторону государства. Никто меня ни в чем не убеждал. Я говорю искренне,

– заявил Протасевич.

Кстати, Протасевич также рассказал, что никто его не бил. Однако во время так называемого интервью, которое журналист ранее дал местному государственному телеканалу ОНТ, родители заметили "синяки на руках", а лицо было "замылено". Тогда отец Протасевича заявил, что "верить этому фильму нельзя".

Перед тем, диктаторская власть Лукашенко опубликовала видео с Протасевичем. Тогда на его лице виднелись следы побоев, которые, вероятно, пытались скрыть тональными средствами для лица.

Обратите внимание! Пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая срочно посадили в Минске. Это случилось из-за сообщения о заминировании, однако бомбы так и не нашли. Зато с самолета сняли и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Международное сообщество осудило действия Беларуси, многие страны остановили авиасообщение со страной.

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