Відповідну заяву він зробив 14 червня. Це вже не перша подібна заява журналіста з часу перебування у Білорусі.

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Протасевич зробив заяву про Лукашенка

Романа Протасевича, якого раніше силовики зняли з літака в Мінську, привели до журналістів. Він заявив, що "поважає президента як людину, яка змогла вистояти перед тим натиском, який почався влітку і триває досі".

Але я не переходжу на сторону держави. Ніхто мене ні в чому не переконував. Я говорю щиро,

– заявив Протасевич.

До речі, Протасевич також розповів, що ніхто його не бив. Однак під час так званого інтерв'ю, яке журналіст раніше дав місцевому державному телеканалу ОНТ, батьки помітили "синці на руках", а обличчя "замилене". Тоді батько Протасевича заявив, що "вірити цьому фільму не можна".

Перед тим, диктаторська влада Лукашенка опублікувала відео з Протасевичем. Тоді на його обличчі виднілись сліди побоїв, які, ймовірно, намагалися приховати тональними засобами для обличчя.

Зверніть увагу! Пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня терміново посадили в Мінську. Це трапилося через повідомлення про замінування, однак бомби так й не знайшли. Натомість з літака зняли та затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Міжнародна спільнота засудила дії Білорусі, багато країн зупинили авіасполучення з Мінськом.

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