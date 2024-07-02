Украина хочет увеличить импорт электроэнергии, – Зеленский о решении проблем в энергетике

Владимир Зеленский раскрыл детали относительно решения проблем в украинской энергосистеме. Украинский глава отметил, что наше государство хочет увеличить импорт электроэнергии.

Сейчас для этого наше государство ведет соответствующие переговоры. Об этом президент Украины сообщил во время вечернего обращения, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о решении проблем в энергетике

Украинский глава подчеркнул, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил 2 июля о мерах защиты энергообъектов нашего государства. Говорится и об активной защите, РЭБ и все остальное.

Доложил и по восстановлению и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская власть делает все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Сейчас же, по словам Зеленского, наши чиновники работают над соответствующим согласием.

"Поручил вице-премьер-министру (и главе Минцифры – 24 Канал) Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что поручил также министру энергетики Герману Галущенко "буквально в ежедневном режиме" информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и, что страна делает ради их заполнения.

Как подчеркнул президент, правительство должно значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период с работой энергетики.