Увеличение рабочего времени во время войны является правом, а не обязанностью работодателя

Верховная рада приняла закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Там отмечается, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в этот период не может превышать 60 часов в неделю.

Минэкономики пояснило, что данная норма в период военного положения подлежит применению вместо положений, определяющих длительность рабочего времени – до 40 часов в неделю.

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Увеличение рабочего дня до 60 часов в неделю

Там подчеркнули, что следует учесть и то, что увеличение на период военного положения нормальной продолжительности рабочего времени до 60 часов в неделю является правом, а не обязанностью работодателя.

То есть, такое увеличение должно быть обоснованным, прежде всего, потребностью эффективной деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

"Тарифная ставка оплаты труда устанавливается исходя из установленных работодателем норм продолжительности рабочего времени, которые могут достигать 60 часов в неделю", – отметили в Минэкономики.

Какие нормы не действуют во время военного положения

В Министерстве экономики сообщили, что на период действия военного положения не действуют нормы по:

сокращению работы на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе в канун праздничных и нерабочих дней;

продолжительности рабочего дня в преддверии выходных дней при шестидневной рабочей неделе не более 5 часов;

ограничению предельных норм сверхурочных работ;

переносу выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего;

переносу выходных и рабочих дней в соответствии с рекомендацией правительства;

запрету привлечения к работам в выходные, праздничные и нерабочие дни;

компенсации за привлечение к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни.

К слову, украинское правительство разработало специальный механизм, который поможет выплачивать льготы людям из городов, где продолжаются активные боевые действия. Сейчас речь идет о жителях 7 областей. Подробности – читайте в статье.

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