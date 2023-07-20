Увеличение ВВП и прирост экономики: почему следует разблокировать порты Украины для всех видов товаров

Разблокировка портов Украины для всех групп товаров позволит увеличить ВВП на 10% и принесет бюджету около 135 миллиардов гривен поступлений в год. Кроме этого, при оптимистических прогнозах удастся восстановить около 500 тысяч рабочих мест.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. Кроме того, эксперт поделился мнениями, какие шаги помогут ускорить разблокировку портов. О главном, рассказываем дальше.

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Какие отрасли больше всего страдают от блокировки портов

Еще в прошлом году Федерация работодателей Украины выступила с инициативой о разблокировании портов и свободном судоходстве в акватории Черного моря. За это время позиция организации не поменялась. Здесь отмечают – пока ситуация не изменится, большинство украинских отраслей продолжат сталкиваться с убытками. Если говорить в цифрах, в результате блокады трубная промышленность просела на 40%, цветная металлургия – на 82% против довоенных показателей.

На самом деле, мы говорим четко, что страдают все отрасли. До войны именно через порты осуществлялось большинство экспортно-импортных операций. Сегодня мы можем назвать и отрасли о которых мало кто говорит, например, о завозимых контейнерами комплектующих для машиностроения. Очень большой объем внешнего торгового оборота был именно из-за морских портов,

– объясняет Руслан Ильичев.

Он добавляет, что особенно трудно компенсировать отсутствие экспорта через порты металлургии. В частности, горно-металлургическому комплексу, цветной металлургии, трубной и химической промышленности. Также от блокады страдает угольная энергетика да строительная ветвь.

Количество этих отраслей очень велико и не следует ограничивать их только зерном, рыжей или металлом. Это большое количество и номенклатура товаров, которая шла через морские порты,

– говорит генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Почему другие пути поставок малоэффективны

Повторить объемы поставок, фиксировавшихся в довоенные времена, невозможно ни железнодорожными, ни автомобильными путями через западную границу. И вопрос даже не в количестве пунктов пропуска, а в логистике.

Если мы говорим на Ближнем Востоке, куда мы экспортировали раньше, то здесь действительно морской путь был оптимальным и логистически выгодным. Ведь речь идет не только о перевозке. Дальше товар нужно везти в порт. Это порты Румынии или, например, порты Гданьска в Польше. Перегружать. Поэтому здесь дело не только в пропускной возможности нашей западной границы,

– подчеркивает эксперт.

Конечно, усложненная логистика влияет на экономический фактор. И наоборот – обеспечение свободного судоходства и экспорта и импорта товаров через морские порты поможет увеличить поступление в бюджет страны.

Мы посчитали, что за год это примерно 135 миллиардов гривен поступлений, где-то 18 миллиардов долларов валютной выручки. И мы считали занятость: при таких оптимистичных расчетах около 500 тысяч рабочих мест могут быть восстановлены. То есть цифры вполне реальны, понимая, какие объемы торговли шли через морские пути,

– подчеркивает Ильичев.

Как Украина и мир должны давить на страну-агрессора, чтобы ускорить разблокировку портов

Сегодня главная задача Украины – договариваться об усилении позиции НАТО. Далее, безусловно, важна передача дополнительных средств противоракетной обороны и дипломатические шаги, нацеленные на сотрудничество со странами глобального юга. К примеру, Китай, который до полномасштабного вторжения был одним из главных потребителей украинской железной руды, напрямую заинтересован в полноценном восстановлении нашего экспорта.

Параллельно, по мнению Руслана Ильичева, важно вводить фонд гарантийной компенсации ущерба, причиненного судам, входящим в Украину. Распространять его следует на все типы товаров. Еще один шаг – обеспечение сопровождения, возможно, торговых караванов.

На самом деле я очень сомневаюсь, что страна-агрессор рискнет в этом случае применять силу к военному флоту НАТО. И, конечно, страны НАТО могут усилить помощь в техническом плане и защитить наши порты. Все это вполне возможно и для этого не нужно много усилий. Эти все вещи очень легко реализуются,

– заключает эксперт.