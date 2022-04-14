Увеличим наказание для судей и чиновников за побег за границу во время войны, – депутат

Многие чиновники, депутаты, судьи и прокуроры с началом войны России против Украины бежали за границу. Сейчас в Верховной Раде готовят законопроект, чтобы увеличить для них наказание.

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире 24 канала.

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По ее словам, законопроект о наказании чиновников надо менять, потому что сейчас он распространяется и на тех, кто до 24 февраля уже находился за границей. "Это люди, которые имеют украинский паспорт, работают за границей, волонтерят и тому подобное. Это все нам тоже помогает", – подчеркнула Кравчук.

Поэтому депутаты сконцентрируются на том, чтобы увеличить наказание для судей, прокуроров и чиновников, некоторых депутатов, которые пересекли границу нелегально с 24 февраля.

Очевидно, что это наказание должно быть больше, чем это сейчас предусмотрено законопроектом – штраф и 15 суток ареста. В первую очередь надо сконцентрироваться на тех людях, которые не просто из госбюджета деньги получали, но и которые должны были выполнять важные функции,

– подчеркнула депутат.

По словам Кравчук, надо признать, что главе Конституционного суда Александру Тупицкому удалось выехать за границу. "Я знаю о таких случаях и среди правоохранительных органов", – сказала она.

Депутат говорит, что часть действительно уехала и, к тому же, пыталась вывезти часть денег с собой.

"Очевидно, что это не будет просто штраф. Эти люди не смогут потом претендовать на восстановление в должности или на то, чтобы вернуться на государственную службу", – заявила Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук о беглых чиновниках за границу и Медведчуке:



Новый законопроект о нелегальном пересечении границы во время войны:

ВРУ зарегистрировала новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины.

Согласно закону, пересечение государственной границы Украины призывниками во время военного положения лицом карается штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее похожий законопроект регистрировали в Раде, в то же время на этот раз оттуда забрали норму о том, что все мужчины должны вернуться из-за границы в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Однако пока неизвестно, когда проект закона рекомендуют к рассмотрению в парламенте.

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