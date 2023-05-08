Такая работоспособность и результативность украинской армии может стать дополнительным стимулом для получения нового, более мощного оружия для защиты Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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"Это дополнительный серьезный аргумент в пользу того, что самое современное оружие, высокотехнологичное оружие можно и нужно поставлять в Украину. Ведь те, кто выступает против помощи ВСУ, кого на Западе и в США, к сожалению, достаточно много, один из их аргументов основан на том, что оружие поставлять не нужно, потому что ВСУ все равно не смогут им пользоваться или будут пользоваться очень плохо", – прокомментировал аналитик.
Специалисты сработали отлично
Федоров акцентировал, что украинцы показали всему миру, что они могут отлично владеть последней модификацией системы Patriot. Прекрасно сработали и операторы радиолокаторов, то есть систем, фиксирующих полет баллистической ракеты и операторы, наводящие ракеты.
Сработали, может быть, даже лучше, чем в среднем были американские расчеты. Ведь было очень немного случаев, когда Patriot перехватывали баллистические ракеты такого класса как "Кинжал",
– добавил говорящий.
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Россия выглядит все менее угрожающей
"Кинжал" система Patriot сбила вообще впервые, ведь нигде, кроме России, таких ракет нет. Фактически это ракета "Искандер", подвешена к самолетам.
Этот прецедент показал, что угрозу российских баллистических ракет, которые могут быть направлены на Украину, Польшу, Словакию и другие страны, могут предотвратить такие модификации ПВО Patriot.
Это серьезный удар по не только российской пропаганде, но и российским стратегическим установкам. Ведь считалось, что "Искандеры", расположенные в Калининградской области, могут без перехвата обстреливать цели в Польше или в Скандинавии, например, поэтому теперь угроза этих "Кинжалов" рассматривается как намного ниже, чем это было несколько дней назад.
– резюмировал военный эксперт.
Украина впервые в мире сбила сверхзвуковую ракету "Кинжал"
- Украинские защитники 4 мая сбили ракету "Кинжал", но официально это было подтверждено только 6 мая. Сначала информацию опровергали, объяснив это проверкой всех данных.
- В Пентагоне отметили, что этот инцидент значительно опустил военные возможности России. Путин ведь публично говорил о своей гиперзвуковой ракете, заявляя, что ее не может перехватить ни одна из имеющихся систем ПВО.
- Однако в Воздушных силах отметили, что до сих пор у украинских защитников недостаточно комплексов, чтобы полностью закрыть небо от баллистических ракет, поэтому нуждаются в нем истребителей F-16 и более систем ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T.