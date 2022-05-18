Увеличить перевозку зерна до 2,5 тонн: с какой страной Украина усиливает сотрудничество по экспорту

Экспорт продовольствия из Украины играет очень важную роль в мировом обеспечении разнообразными культурами. Однако, если экспорт зерна будут блокировать еще несколько месяцев, это будет иметь значительные последствия для Украины.

Украина усиливает сотрудничество по экспорту с одним государством. Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Европейский Союз поможет увезти украинское зерно. Для этого создадут "коридоры солидарности".

Аграрий подчеркнул, что это дополнительный инструмент для открытия в западных регионах Украины дополнительных точек прохождения зерновых не только по железной дороге, но и грузовыми автомобилями, чтобы иметь отдельный проход.

В то же время, сотрудничество с Польшей усиливается для того, чтобы с их стороны были упрощены условия бюрократического прохождения грузов. Они увеличат количество работников их Госпродпотребслужбы, чтобы контролировать качество,

– отметил Марчук.

Он надеется, что в этих условиях удастся увеличить перевозку зерновых хотя бы до 2 – 2,5 миллиона тонн зерновых в последующие месяцы. Хотя каждый месяц до войны экспортировали примерно 5 миллионов тонн по Черному морю.

Сколько Украина экспортировала зерна в марте – апреле

Однако нарастает новая проблема – невозможно хранить новый урожай, все хранилища заполнены. Потому и нужно решить вопрос с налаживанием экспорта.

Вместе с тем, по сравнению с мартом 2022 года, по состоянию на май, количество экспорта несколько выросло. Например, в апреле экспортировали по железной дороге, автодорогам и морю более 1 миллиона тонн зерновых. В марте это было всего 200 тысяч тонн.

Последствия блокировки экспорта зерна

Прежде государство не получает валютной прибыли, а это значительные поступления.

"За эти деньги не только аграрии имеют возможность работать, за них фактически живет страна. Поэтому, прежде всего, это финансовые потери, которые важны для обеспечения Вооруженных Сил всем необходимым", – отметил Марчук.

Ежегодно от экспорта зерновых Украина получала примерно от 45% всей прибыли в валюте. Аграрный сектор – это 20% ВВП страны.

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