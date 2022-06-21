Увеличиваем круг сторонников кандидатства Украины: Зеленский рассказал о последних контактах

Вскоре страны ЕС будут голосовать за предоставление Украине статуса кандидата. В то же время, украинское правительство делает все, чтобы это голосование принесло для нас положительный результат.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 21 июня, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что сегодня был день очень активной политической работы – почти марафон телефонных переговоров.

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Зеленский рассказал о последних телефонных переговорах

Президент отметил, что украинская власть продолжает увеличивать круг тех, кто проголосует "за" предоставление кандидатства на вступление в ЕС Украине, чтобы придать уверенности, что решение 24 июня будет положительным.

Словакия . Во время разговора премьер-министр Эдуард Хегер и Зеленский скоординировали свои позиции накануне заседания Европейского совета.

. Во время разговора премьер-министр Эдуард Хегер и Зеленский скоординировали свои позиции накануне заседания Европейского совета. Литва . Глава государства поблагодарил президента Гитанаса Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. Кроме этого, лидеры также скоординировали свои шаги.

. Глава государства поблагодарил президента Гитанаса Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника. Кроме этого, лидеры также скоординировали свои шаги. Венгрия . У президента был плодотворный разговор с премьер-министром Виктором Орбаном. Зеленский пригласил его посетить Украину и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также они договорились развивать сотрудничество в энергетике.

. У президента был плодотворный разговор с премьер-министром Виктором Орбаном. Зеленский пригласил его посетить Украину и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также они договорились развивать сотрудничество в энергетике. Португалия . Зеленский договорился с премьер-министром Антониу Кошта привлечь опыт его страны в сближении Украины с Европейским союзом.

. Зеленский договорился с премьер-министром Антониу Кошта привлечь опыт его страны в сближении Украины с Европейским союзом. Дания . Президент поблагодарил за поддержку Украины, в частности оружием. Также Зеленский отметил выступление премьера Метте Фредриксен в Верховной Раде Украины, которое состоялось 21 июня.

. Президент поблагодарил за поддержку Украины, в частности оружием. Также Зеленский отметил выступление премьера Метте Фредриксен в Верховной Раде Украины, которое состоялось 21 июня. Испания . В разговоре с премьер-министром Педро Санчесом Зеленский отметил, что взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский союз. Лидеры обсудили возможные результаты мадридского саммита НАТО, который состоится в конце июня.

. В разговоре с премьер-министром Педро Санчесом Зеленский отметил, что взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский союз. Лидеры обсудили возможные результаты мадридского саммита НАТО, который состоится в конце июня. Ирландия . Зеленский отметил активную поддержку евроинтеграции Украины и пригласил премьер-министра Михала Мартина посетить Киев.

. Зеленский отметил активную поддержку евроинтеграции Украины и пригласил премьер-министра Михала Мартина посетить Киев. Хорватия. Глава государства уверен, что удастся расширить сотрудничество между обеими странами и на двустороннем уровне, и на уровне европейских структур. Зеленский поблагодарил премьер-министра Андрея Пленковича за поддержку Украины.

Глава государства отметил, что также был очень рад видеть в Киеве большого друга Украины – премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Я хочу еще раз обратить внимание на помощь от Люксембурга – 15% оборонного бюджета этого государства. Вот это был вклад в защиту Украины. Сразу ощущаются и величие, и благородство государства,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Беттель также посетил освобожденные от российских оккупантов города Киевской области.

"Я благодарен ему за искреннее понимание наших людей и за готовность Люксембурга участвовать в послевоенном восстановлении Украины", – отметил глава государства.

Президент отметил, что его график на 22 июня будет таким же насыщенным, как и сегодня. Он сделает все, чтобы историческое решение ЕС приняли, ведь для Украины это очень важно.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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На Россию нужно продолжать экономически давить

Зеленский рассказал, что во время всех переговоров он неизменно подчеркивает, что 7 пакет санкций Европейского союза против России нужно утвердить как можно скорее.

"Россия должна ощутить постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику", – отметил президент.

Глава государства подытожил, что аргументами для согласования седьмого пакета санкций против страны-агрессора являются:

очередные российские угрозы Литве,

новая волна энергетического давления,

очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса.

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