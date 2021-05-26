Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов. В то же время он объяснил, что в Беларуси пока не возможно такое развитие событий, в котором Александр Лукашенко сбежит в Россию.
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"Я думаю, что это (инцидент с самолетом Ryanair – 24 канал) увеличивает риск аннексии Беларуси Россией. То есть Россия заберет контроль над Беларусью в каком-то формальном или неформальном смысле", – сказал Милованов.
По его мнению, ответом мира на события в Беларуси может быть закрытие авиасообщения, санкции и отказ от экономического сотрудничества.
Даже если есть корыстные экономические интересы, у каких-то стран, они будут бояться сотрудничать, это непредсказуемо. Это означает большую изоляцию, что для Беларуси – поворот к России,
– сказал Тимофей Милованов.
Что известно об инциденте с самолетом в Беларуси
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что рейс "Афины – Вильнюс" заминировали, из-за этого самолет вынужденно посадили в аэропорту Минска.
- Впоследствии силовики задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.
- Инцидент с самолетом осудило международное сообщество, которое призвало освободить задержанных и наложить санкции на Беларусь.
- В ЕС запретили белорусским перевозчикам летать на свою территорию. В то же время авиасообщение с Беларусью закрыла и Украина.