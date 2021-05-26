Про це в ефірі програми "Що це було" розповів радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов. Водночас він пояснив, що у Білорусі наразі не можливий такий розвиток подій, у якому Олександр Лукашенко втече до Росії.
До теми Державне викрадення та піратство, – президент Австрії про посадку літака Ryanair у Білорусі
"Я думаю, що це (інцидент з літаком Ryanair – 24 канал) збільшує ризик анексії Білорусі Росією. Тобто Росія забере контроль над Білоруссю у якомусь формальному чи неформальному сенсі", – сказав Милованов.
На його думку, відповіддю світу на події у Білорусі може бути закриття авіасполучення, санкції та відмова від економічної співпраці.
Навіть якщо є корисливі економічні інтереси, в якихось країн, вони будуть боятися співпрацювати, це непередбачувано. Це означає більшу ізоляцію, що для Білорусі – поворот до Росії,
– сказав Тимоіфй Милованов.
Що відомо про інцидент з літаком в Білорусі
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що рейс "Афіни – Вільнюс" замінували, через це літак вимушено посадили в аеропорту Мінська.
- Згодом силовики затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину.
- Інцидент з літаком засудила міжнародна спільнота, яка закликала звільнити затриманих та накласти на Білорусь санкції.
- У ЄС заборонили білоруським перевізникам літати на свою територію. Водночас авіасполучення з Білоруссю закрила й Україна.