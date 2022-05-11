Увидела людей, до сих пор живущих в холодных подвалах: госпожа посол Британии посетила Ирпень

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила разрушенный Ирпень. Она шокирована зверствами, которые совершили российские оккупанты.

Мелинда Симмонс побывала в центре Ирпеня. Российская армия уничтожала там все, что могла.

Важно Нас ожидают несколько сверхсложных недель, возможно, и месяцев.

Центр города просто разрушен

По словам Мелинды Симмонс, центр города буквально разрушен. Здесь повреждены как жилые дома, так и многие другие объекты гражданской инфраструктуры.

Я сегодня была в Ирпене. Центр города – это ужасная история уничтожения. Разрушены дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры, – написала госпожа посол.

Она также встретила жителей города, до сих пор вынужденных жить в "темных, холодных укрытиях". Ведь их дома разрушены.

Фотографии, которые Мелинда Симмонс сделала в Ирпене

Оккупанты обстреливали многие жилые здания / Фото Мелинда Симмонс

Визиты иностранных политиков в Украину

За последнее время многие политики из других государств мира едут в Украину, чтобы подтвердить свою поддержку. Вот несколько важных визитов. Их было гораздо больше.

10 мая в Украину прибыли глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра и Германии Анналена Бербок. Они посетили жилые сектор Бучи и Ирпеня, особенно пострадавшие от российских оккупантов. После визита Бербок заявила, что виновные должны понести ответственность.

Никто не должен верить, что он может совершать преступления без последствий, – подчеркнула Анналена Бербок.

9 мая генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приехала на территорию Киевской области, которая побывала под оккупацией. Вместе с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой она посетила Ирпень и Бородянку. Пейчинович-Бурич была шокирована, насколько бессмысленны были разрушения, которые натворили россияне.

8 мая в Украину с дипломатическим визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В частности, он посетил разрушенный Ирпень. Трюдо лично хотел увидеть все зверства, которые совершили русские военные. Он был удивлен, что Россия целенаправленно атаковала гражданские объекты.

В этот же день в Украину приехали глава парламента Норвегии Масуд Гарахани и глава МИД Анникена Гуйтфельд. Они также посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

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