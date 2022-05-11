Увидела людей, до сих пор живущих в холодных подвалах: госпожа посол Британии посетила Ирпень
Источник:Melinda Simmons
Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила разрушенный Ирпень. Она шокирована зверствами, которые совершили российские оккупанты.
Мелинда Симмонс побывала в центре Ирпеня. Российская армия уничтожала там все, что могла.
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Центр города просто разрушен
По словам Мелинды Симмонс, центр города буквально разрушен. Здесь повреждены как жилые дома, так и многие другие объекты гражданской инфраструктуры.
Я сегодня была в Ирпене. Центр города – это ужасная история уничтожения. Разрушены дома, школы, детсады, поликлиники и торговые центры, – написала госпожа посол.
Она также встретила жителей города, до сих пор вынужденных жить в "темных, холодных укрытиях". Ведь их дома разрушены.
Фотографии, которые Мелинда Симмонс сделала в Ирпене
Оккупанты обстреливали многие жилые здания / Фото Мелинда Симмонс
Визиты иностранных политиков в Украину
За последнее время многие политики из других государств мира едут в Украину, чтобы подтвердить свою поддержку. Вот несколько важных визитов. Их было гораздо больше.
10 мая в Украину прибыли глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра и Германии Анналена Бербок. Они посетили жилые сектор Бучи и Ирпеня, особенно пострадавшие от российских оккупантов. После визита Бербок заявила, что виновные должны понести ответственность.
Никто не должен верить, что он может совершать преступления без последствий, – подчеркнула Анналена Бербок.
9 мая генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приехала на территорию Киевской области, которая побывала под оккупацией. Вместе с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой она посетила Ирпень и Бородянку. Пейчинович-Бурич была шокирована, насколько бессмысленны были разрушения, которые натворили россияне.
8 мая в Украину с дипломатическим визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В частности, он посетил разрушенный Ирпень. Трюдо лично хотел увидеть все зверства, которые совершили русские военные. Он был удивлен, что Россия целенаправленно атаковала гражданские объекты.
В этот же день в Украину приехали глава парламента Норвегии Масуд Гарахани и глава МИД Анникена Гуйтфельд. Они также посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия российской агрессии.
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