Мелінда Сіммонс побувала в центрі Ірпеня. Російська армія знищувала там все, що тільки могла.

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Центр міста просто зруйнований

За словами Мелінди Сіммонс, центр міста буквально зруйнований. Тут пошкоджені як житлові будинки, так і багато інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Я сьогодні була в Ірпені. Центр міста – це жахлива історія знищення. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри, – написала пані посол.

Вона також зустріла мешканців міста, які досі змушені жити в "темних, холодних укриттях". Адже їхні домівки зруйновані.

Фотографії, які Мелінда Сіммонс зробила в Ірпені

Окупанти обстрілювали багато житлових будівель / Фото Мелінда Сіммонс

Візити іноземних політиків до України

За останній час багато політиків з інших держав світу їдуть до України, щоб засвідчити свою підтримку. Ось лише кілька важливих візитів. Їх було значно більше.

10 травня до України прибули глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра та Німеччини Анналена Бербок. Вони відвідали житлові сектор Бучі та Ірпеня, що особливо постраждали від російських окупантів. Після візиту Бербок заявила, що винні мусять понести відповідальність.

Ніхто не повинен вірити, що він може вчиняти злочини без наслідків, – наголосила Анналена Бербок.

9 травня генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїхала на територію Київщини, яка побувала під окупацією. Разом із заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою вона відвідала Ірпінь та Бородянку. Пейчинович-Бурич була шокована, наскільки безглуздими були руйнування, які накоїли росіяни.

8 травня до України із дипломатичним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, він відвідав зруйнований Ірпінь. Трюдо особисто хотів побачити усі ті звірства, що вчинили російські військові. Він був здивований, що Росія цілеспрямовано атакувала цивільні об’єкти.

Цього ж дня до України приїхали глава парламенту Норвегії Масуд Гарахані та глава МЗС Аннікена Гуйтфельд. Вони також відвідали Бучу та Ірпінь, щоб побачити наслідки російської агресії.

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