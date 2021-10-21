Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом: милое фото
21 октября 2021 , 17:08Читати новину українською
Источник:фейсбук Олеся Городецкого
У бывшего политического узника Виталия Маркива родился первенец. 20 октября нацгвардеец стал отцом мальчика.
О знаменательном событии в жизни Маркива сообщил Олесь Горобецкий. Он поздравил супругов с рождением сына.
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Искренне поздравляю Виталия Маркива и Диану Маркив с рождением сына! Наилучшие пожелания новорожденному и родителям! Счастливой судьбы и многая лета,
– написал Горобецкий.
Диана Маркив опубликовала щемящее фото малыша в больничной кроватке. На нем видно мальчика в синем костюмчике и синей шапке. Лицо ребенка мать закрыла карточкой с информацией о новорожденном.
У Виталия Маркива родился сын / Фото Дианы Маркив
Что известно о Виталии Маркиве
- Маркив – нацгвардеец, воевавший на Донбассе.
- 30 июня 2017 года итальянская полиция арестовала его в аэропорту Болоньи. Украинца заподозрили в якобы убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- В июле 2019 года суд в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. В то же время никаких прямых доказательств причастности военного к преступлению не было.
- Украина настаивала на непричастности нашего гражданина к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела, который вели оккупанты.
- 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривали апелляцию по делу. Адвокаты предоставили факты того, что сторона обвинения использовала некорректный перевод слов Виталия.
- 3 ноября суд присяжных оправдал украинца. Уже на следующий день Маркив вернулся на родину.