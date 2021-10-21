Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом: милое фото

У бывшего политического узника Виталия Маркива родился первенец. 20 октября нацгвардеец стал отцом мальчика.

О знаменательном событии в жизни Маркива сообщил Олесь Горобецкий. Он поздравил супругов с рождением сына.

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Искренне поздравляю Виталия Маркива и Диану Маркив с рождением сына! Наилучшие пожелания новорожденному и родителям! Счастливой судьбы и многая лета,

– написал Горобецкий.

Диана Маркив опубликовала щемящее фото малыша в больничной кроватке. На нем видно мальчика в синем костюмчике и синей шапке. Лицо ребенка мать закрыла карточкой с информацией о новорожденном.

У Виталия Маркива родился сын / Фото Дианы Маркив

Что известно о Виталии Маркиве