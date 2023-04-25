Выход на Азовское побережье – фактически решенная задача, вопрос в дальнейших действиях, – Свитан

Издание Politiko написало, что американские чиновники скептически относятся к возможностям украинского контрнаступления. Более того, они даже не верят, что украинские силы обороны смогут разрушить сухопутный коридор в Крым.

Однако некоторые продвижение украинской армии просто неизбежны, учитывая ситуацию на фронте, а некоторые напрямую зависят от военной помощи партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Свитан убежден, что выход украинской армии на Азовское побережье фактически является решенной задачей, он обусловлен, по меньшей мере, состоянием российской армии и развитием военных действий сейчас.

Россияне загнали себя практически с самого начала в проигрышную ситуацию. Они зашли на территорию Украины вдоль Азовского побережья, а ширина фронта недостаточно для его удержания. 100 километров фронта удержать невозможно на линии фронта протяженностью 500 – 600 километров,

– добавил говорящий.

Уничтожение сухопутного коридора в Крым

Однако стоит вопрос о дальнейшем развитии событий, заметил полковник запаса. Либо россиянам самостоятельно придется принимать решение об уходе из Херсонского и Запорожского направлений, либо отходить под ударами украинской армии. Во втором случае они терпят огромные потери.

Будут большие котлы, оцепление, уничтожение. То есть это будет такой мощный разгром, буквально избиение младенца. Ведь эти территории прижаты к побережью морей, и любая находящаяся там армия однозначно обречена,

– прокомментировал Свитан.

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Выход в Крым

По словам военного эксперта, дальнейшее продвижение ВСУ на север Крыма напрямую зависит от союзников Украины. Всё зависит от того, какое вооружение нам передадут. Если ВСУ будут иметь вооружение уровня ATACMS, дальностью хотя бы 150 – 300 километров, то заход в Крым однозначно обеспечено и зачистка полуострова за лето обеспечена.

Если у нас не будет оружия дальнего поражения, то в Крым нам придется заходить фронтально, с армейской артой, фронтом перемалывать укрепление российских войск. Это будет дольше, это будут гораздо более масштабные разрушения в самом Крыму и потерь у нас будет больше,

– подчеркнул военный.

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