В Британии разразился скандал из-за действий правительства: могут ли Лиз Трасс снять с должности премьера

Накануне в Великобритании заговорили о вынесении вотума недоверия премьер-министру Лиз Трасс. Однопартийцы политика и часть общества недовольны новой программой борьбы с экономическим кризисом.

Из-за вспыхнувшего в руководящей партии бунта лидер была вынуждена отказаться от резкого снижения налогов в стране. Дело в том, что такой подход некоторые экономисты считают достаточно спорным. Об этом 24 каналу сказал журналист из Великобритании Андрей Остальский.

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Почему предложения премьер-министра не поддержали

Журналист объяснил, что британцы ожидают от Лиз Трасс действий профессионального кризисного менеджера.

Все считают, что Великобритания погружается в кризис, который ударит по жизненным стандартам. Надеялись, что она применит все свои знания из Оксфорда и навыки за время работы в частном секторе, чтобы в определенной степени смягчить эти вещи.

– объяснил он.

В то же время она оказалась страстной сторонницей либертарианской идеи в экономике и либертарианских реформ в Великобритании. Речь идет о снижении налогов, регуляции экономики и других инициативах.

Во всем западном мире экономисты делятся на два лагеря и спорят, насколько эта экономика действительно работает. Почти все согласны с тем, что она работает не универсально, и бывают ситуации, когда она точно неуместна.

У большинства, в частности однопартийцев Лиз Трасс, создалось впечатление, что это именно тот случай. Что сейчас совсем не время устраивать рискованные экономические эксперименты и доказывать свою правоту в этом спорном вопросе. Что сейчас нужно внедрять спасательные мероприятия,

– заметил Остальский.

Что пообещала Лиз Трасс:

400 фунтов на семью для компенсации энергетических затрат;

снизить самую низкую ставку налога с 20% до 19%, но это очень мало;

вместо этого богачей, получающих более 150 тысяч фунтов в год, она обещала значительно большее снижение;

отмена ограничений на премии для банкиров, введенных после кризиса 2008 года.

Следовательно, у рядового британца сложилось четкое впечатление: правительство помогает самым богатым в самый трудный момент для бедных. А бедным почти ничего не дает, какие-нибудь жалкие кроны. Это впечатление, конечно, убийственно,

– акцентировал журналист из Великобритании.

Это привело к 33% отрыву у оппозиции – партии лейбористов. Такого не было с середины 90-х годов. Политологи предрекают сокрушительное поражение Консервативной партии на следующих выборах, даже если половина этого отрыва сохранится. Специалисты полагают, что именно так и произойдет. Консерваторы полагают, что это путь к катастрофе.

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Правительство отказалось от программы

Однако сегодня правительство решилось признать свою ошибку и выразило готовность прислушиваться к своему народу. Министр финансов Квази Квартенг взял всю вину на себя. "Опасность над ней стала не столь острой. Но может вернуться", – сказал Остальский.

В настоящее время фунт стерлинга стабилизировался на высшем уровне. Происходит успокоение рынков и части общества. В то же время трещина в руководящей партии уже есть, так что существует опасность раскола. Некоторые однопартийцы Трасс считают, что унизительный разворот на 180 градусов – это тоже нехорошо.

"Возможно, другого выхода уже не было. Но это также избиратели не очень прощают – когда правительство не уверено в себе", – отмечает Остальский.

Что будет с Лиз Трасс

Журналист подчеркнул, что авторитет правительства очень сильно пострадал. Безусловно, есть те, кто просит дать Трасс шанс, ведь она в должности совсем недавно. Однако таких голосов очень мало. По-прежнему политологи убеждены, что Лиз Трасс как премьер-министр обречена.

Так, сейчас наблюдается определенное успокоение. Более того, впереди сезон забастовок и демонстраций из-за роста уровня жизни и падения заработков, которые могут вызвать новые выборы в Великобритании.