Об этом глава Минобороны заявил на пресс-конференции 16 июля.

Как реагирует Федоров?

Федоров заявил, что митингующие, которые сегодня вышли на улицы, делают это не из-за поддержки конкретного человека. По его мнению, украинцы стремятся сохранить ценности и не допустить срыва позитивных изменений, которых удалось добиться на поле боя и в небе.

Министр обороны – это квота президента. Мы сегодня видим, что на улицы вышел украинский народ. Украинский народ – не за конкретного министра Федорова, народ вышел за себя. Почему появились надежды, произошло перехват инициативы на поле боя и в небе, почему сейчас эта траектория ломается и мы с нее сворачиваем. Существует такой риск. Народ вышел за это,

– заявил чиновник.

Федоров сообщил, что у него уже состоялся телефонный разговор с президентом Зеленским, и они планируют подробно обсудить этот вопрос. Однако министр подчеркнул, что ключевой задачей являются не кадровые перестановки, а решение системных проблем. "Буду я дальше, не буду. Сейчас речь не обо мне. Мы с президентом должны точно этот вопрос еще раз обсудить", – добавил Федоров.

Мне не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром. Мне нужна эта должность, чтобы победить,

– прокомментировал он отказ от предложения Зеленского остаться в команде на должности советника.

Напомним, Михаил Федоров заявлял, что его увольнение стало следствием ультиматума главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, команда Минобороны столкнулась с блокированием почти всех инициатив.