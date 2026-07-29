Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью "Украинской правде".

Что сказал Федоров о возвращении в Минобороны?

Михаил Федоров заявил, что на сто процентов готов вернуться в Минобороны. Особое внимание он уделил активному обществу, которое выразило свою позицию.

Выйти из этой ситуации уже не получится,

– отметил Федоров.

В то же время он добавил, что люди должны понять, что его задача – не устроиться на работу.

"Я очень спокойно отнесся к тому, что не вошел в состав правительства. Все в порядке. Мне не нужна какая-либо должность. Я знаю, чем заниматься, я найду свой путь. Меня точно не нужно трудоустраивать", – добавил экс-министр.

По его словам, если возвращаться в правительство, учитывая ту миссию, которую он видит, нужна функциональная должность. И это – Министерство обороны.

И я понимаю все вызовы, которые нас ждут. Я к этому точно готов. Если нет, есть другие пути, как достичь этой цели,

– подчеркнул Федоров.

Напомним, что он также прокомментировал причину своего увольнения из Минобороны. Она связана с закупками и тендерами.

По его словам, "очень много людей" окружили Минобороны и его как министра, потому что команда начала перестраивать многие процессы внутри ведомства.

Началось определенное давление, и примерно с начала апреля стало понятно, что напряжение нарастает.