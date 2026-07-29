Про це колишній міністр оборони сказав в інтерв'ю для "Української правди".
Що сказав Федоров про повернення в Міноборони?
Михайло Федоров заявив, що стовідсотково готовий повернутися в Міноборони. Особливо він звернув увагу на активне суспільство, яке проявило свою позицію.
Злитися з цієї ситуації вже не вийде,
– зазначив Федоров.
Водночас він додав, що люди мають зрозуміти, що його задача – не працевлаштуватися.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
"Я дуже спокійно поставився до того, що не уряд. Все окей. Мені не потрібна будь-яка посада. Я знаю, чим займатися, я знайду свій шлях. Мене точно не потрібно працевлаштовувати", – додав ексміністр.
За його словами, якщо повертатися в уряд, враховуючи ту місію, яку він бачить, потрібна функціональна посада. І це – Міністерство оборони.
І я розумію всі виклики, які нас чекають. Я до цього точно готовий. Якщо ні, є інші шляхи, як досягати цієї візії,
– наголосив Федоров.
Нагадаємо, що він також прокоментував причину свого звільнення з Міноборони. Вона пов'язана із закупівлями та тендерами.
За його словами, "дуже багато людей" оточили Міноборони і його як міністра, бо команда почала перебудовувати багато різних процесів всередині.
Почався певний тиск, і приблизно з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається.