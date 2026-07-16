Мы допустили большую ошибку: Федоров прокомментировал вопрос о мобилизации

Михаил Федоров признал ошибку, допущенную на первом этапе реформирования вооруженных сил. Министерство обороны тогда не обратилось за мнением народа, в том числе военнослужащих.

Об этом министр обороны Украины заявил 16 июля на пресс-конференции после увольнения с должности.

Минобороны признало ошибку

Федоров заявил, что на первом этапе реформы Сил обороны не было достаточного обсуждения с украинским обществом, военными и экспертами. Речь идет о вопросах новых контрактов.

Я бы хотел сказать об ошибке на первом этапе. Ее нельзя было допускать, когда разрабатываешь проект для такого большого количества людей. Мы не пообщались с украинским народом, экспертами, военными, когда составляли контракты,

– пояснил чиновник.

По мнению Федорова, тому или иному министру на следующем этапе работы стоит сначала открыто поговорить с обществом. К этому процессу, по его словам, следует привлечь, в частности, депутатов, представителей регионов и руководителей ТЦК и СП.

И сформировать новый Суспильний договор относительно реформы ТЦК,

– резюмировал он.

К слову, Федоров заявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский блокировал инициативы команды Минобороны, поскольку "не был готов говорить о проблемах армии". Однако министр решил, что "будет учиться работать с ним" ради украинского народа.