Про це міністр оборони України заявив 16 липня на пресконференції після звільнення з посади.

Міноборони визнало помилку

Федоров заявив, що під час першого етапу реформи Сил оборони не було достатнього обговорення з українським суспільством, військовими та експертами. Йдеться про питання нових контрактів.

Я б хотів сказати про помилку на першому етапі. Її не можна було допускати, коли робиш проєкт для такої великої кількості людей. Ми не поспілкувалися з українським народом, експертами, військовими, коли робили контракти,

– пояснив урядовець.

На думку Федорова, тому чи іншому міністру на наступному етапі роботи варто буде спершу відкрито поговорити суспільством. До цього процесу, за його словами, слід залучити, зокрема, депутатів, представників регіонів та керівників ТЦК та СП.

І сформувати новий суспільний договір щодо реформи ТЦК,

– резюмував він.

До слова, Федоров заявив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський блокував ініціативи команди Міноборони, бо "не був готовий говорити про проблеми армії". Однак міністр вирішив, що "буде вчитися працювати з ним" заради українського народу.