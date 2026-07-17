Рютте также отметил работу Федорова. Об этом сообщает DPA.

Как Рютте прокомментировал смену министра обороны?

Марк Рютте заявил, что смена министра обороны Украины не должна существенно повлиять на дальнейшую стратегию Киева в противостоянии российской агрессии. Он подчеркнул, что ожидает продолжения оборонного курса Украины и сохранения преемственности в работе Министерства обороны.

По словам Рютте, украинская армия сейчас оказывает более эффективное сопротивление российским войскам, чем в начале года. Наступление российской армии остается очень медленным, а украинские силы смогли провести контратаки на отдельных участках фронта.

"Я рассчитываю на преемственность в украинской оборонной политике", – заявил Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также отдельно упомянул о сотрудничестве с Михаилом Федоровым, который покинул пост министра обороны в рамках масштабной перестройки украинского правительства.

У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым,

– сказал Рютте.

Он пожелал Федорову успехов и добавил, что новый глава оборонного ведомства, кем бы он ни стал, продолжит стратегический курс Украины в войне против России.

Рютте также прокомментировал ситуацию на фронте и потери российской армии. По его словам, Россия ежемесячно теряет от 25 до 35 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

"Если вы молодой россиянин, который рассматривает возможность присоединиться к военным действиям, вы можете оказаться одним из этих примерно 30 000 в этом или следующем месяце", – отметил генсек НАТО.

Он назвал такие потери "ужасной новостью" для российских семей, которые теряют своих близких из-за войны Кремля против Украины.

Помимо ситуации на фронте, Рютте обратил внимание на способность Украины наносить удары вглубь территории России. По его словам, украинские силы проводят атаки на энергетическую инфраструктуру и промышленную базу противника, что сказывается на возможностях российской военной машины.

Напомним, Владимир Зеленский принял решение освободить Михаила Федорова от должности министра обороны. По информации из различных источников, среди главных причин называют разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также споры относительно подходов к оборонным закупкам, которые, по оценке Банковой, не всегда соответствовали запросам военного командования.

Отставка Федорова вызвала широкий общественный резонанс. 16 июля в Киеве и ряде других городов Украины прошли мирные акции в его поддержку, к которым присоединились ветераны, общественные активисты, волонтеры, военнослужащие и представители украинского шоу-бизнеса.

До назначения нового главы Министерства обороны обязанности руководителя ведомства временно исполняет генерал-майор Евгений Хмара, который до этого был исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.