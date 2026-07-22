Социологи зафиксировали не только высокую чувствительность общества к кадровому решению, но и устойчивый кредит доверия к самому Михаилу Федорову. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Каковы результаты соцопроса?

Социологическая группа провела опрос 20–21 июля. Решение Владимира Зеленского об увольнении Федорова не поддержали 72% опрошенных украинцев. С ним согласились лишь 5% респондентов, еще 17% ответили, что им все равно, а 6% выбрали вариант "трудно ответить".

Федоров также вошел в число лидеров, которым украинцы доверяют больше всего – 65%. По показателям он приблизился к уровню экс-главнокомандующего Валерия Залужного, который занимает первое место с 70% доверия. На третьем месте – руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (62%), на четвертом – Зеленский (59%).

Социологи также оценили электоральные настроения украинцев. Итак, в тройку лидеров первого тура вероятных президентских выборов вошли:

Владимир Зеленский (22,3%);

Валерий Залужный (14,9%);

Михаил Федоров (13,4%).

Далее в списке идут Буданов (7,2%), боксер Александр Усик (5,9%), пятый президент Петр Порошенко (4,6%) и мэр Харькова Игорь Терехов (4,3%).

Также социологи установили, что 55% опрошенных украинцев поддержали отставку Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ. Против такого решения высказались 15% респондентов, еще 19% ответили, что им все равно, а остальные 11% выбрали вариант "трудно ответить".

Напомним, по данным СМИ, экс-главнокомандующий Александр Сырский и бывший глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов не будут заниматься оперативной деятельностью после отставки.