Соціологи зафіксували не лише високу чутливість суспільства до кадрового рішення, а й стійкий кредит довіри до самого Михайла Федорова. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Які результати соцопитування?

Соціологічна група провела опитування 20 – 21 липня. Рішення Володимира Зеленського про звільнення Федорова не підтримали 72% опитаних українців. З ним погодились лише 5% респондентів, ще 17% відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант "важко відповісти".

Федоров також увійшов до числа лідерів, яким українці довіряють найбільше – 65%. По показниках він наблизився до рівня ексголовкома Валерія Залужного, який на першому місці із 70% довіри. На третьому – керівник Офісу президента Кирило Буданов (62%), на четвертому – Зеленський (59%).

Соціологи також оцінили електоральні настрої українців. Отже, до трійки лідерів першого туру ймовірних президентських виборів увійшли:

Володимир Зеленський (22,3%);

Валерій Залужний (14,9%);

Михайло Федоров (13,4%).

Далі у списку йдуть Буданов (7,2%), боксер Олександр Усик (5,9%), п'ятий президент Петро Порошенко (4,6%) та мер Харкова Ігор Терехов (4,3%).

Також соціологи встановили, що 55% опитаних українців підтримали звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Проти такого рішення – 15% респондентів, ще 19% відповіли, що їм байдуже, а інші 11% обрали варіант "важко відповісти".

Нагадаємо, за даними ЗМІ ексголовком Олександр Сирський та колишній очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.