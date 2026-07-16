Об этом сообщают источники в окружении Федорова.

Почему Федоров не стал премьер-министром?

По словам собеседников, причиной такого решения стало нежелание покидать Министерство обороны в разгар масштабных перемен. Федоров считает приоритетом продолжение реформ, которые уже были начаты в оборонном ведомстве, и доведение их до практического результата.

Отметим, что кадровые изменения в украинской власти начались с замены премьер-министра. Издание отмечает, что Владимир Зеленский стремился усилить взаимодействие правительства с Верховной Радой, а уже через несколько дней неожиданно стало известно и о предстоящей отставке Федорова с поста министра обороны.

Президент объяснил кадровое решение наличием проблем в коммуникации между руководством Министерства обороны и военными. Федоров, пришедший в ведомство в качестве реформатора, столкнулся с сопротивлением со стороны части военной системы при попытках модернизировать работу министерства.

В то же время источники отмечают, почему именно продолжение трансформации Министерства обороны стало ключевым аргументом в пользу отказа от перехода на пост главы правительства. По словам собеседников, Федоров убежден, что сейчас крайне важно завершить начатые изменения, связанные с цифровизацией, реформированием процессов и повышением эффективности работы оборонного ведомства.

Напомним, Михаил Федоров после решения о своей отставке заявил, что во время разговора с президентом не услышал конкретных причин увольнения. По его словам, единственным объяснением стало недовольство со стороны военного руководства, хотя лично никаких претензий к нему никто не высказывал. В то же время сам Федоров подчеркнул, что беседа с Владимиром Зеленским прошла спокойно и без конфликта.

По словам уже бывшего министра, во время встречи речь не шла о результатах его работы или конкретных управленческих решениях. Он отметил, что президент лишь сообщил о наличии проблем во взаимодействии между Министерством обороны и военным руководством, однако подробных аргументов или замечаний не озвучил.

Федоров также прокомментировал ситуацию вокруг голосования Верховной Рады по кадровым изменениям. Он призвал народных депутатов принимать решения в соответствии со своими убеждениями, а не под давлением или из-за опасений возможных последствий.