Медведев фантазирует об "арсенале возможностей" и заговорил о "человеческой доброте" россиян

Экс-президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев продолжает выдавать новые порции бреда. Теперь он решил заговорить о том, что Россия еще вроде бы не использовала свой "арсенал возможностей".

Новый поток сознания миньона российского диктатора Путина цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал. Дмитрий Медведев снова отметился циничными и жалкими высказываниями.

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Очередные басни о "войне с НАТО"

Свой поток сознания заместитель руководителя Совбеза России назвал "результатами года". Прежде он заявил, что якобы Россия "защищает свой народ" и "вернула свои земли". Так Медведев называет убийства украинцев и оккупацию нашей земли. А еще, по его словам, "возврат земель продолжится", но вот события в Херсонской области говорят совсем о другом.

А еще Медведев заявил, что Россия теперь "формирует мировой порядок", хотя в действительности Кремлю удалось сформировать только мировой терроризм.

Ну и для того, чтобы хоть как-то героизировать себя на фоне поражений от ВСУ, заместитель руководителя российского Совбеза заявил, что Россия вроде бы воюет с целым НАТО и делает это в одиночку, якобы как и всегда. Во-первых, Запад избегает прямого столкновения с Россией, а все провалы оккупантов на нашей земле обеспечивают украинские Вооруженные Силы. Во-вторых, Медведев, очевидно, проводит параллели со Второй мировой войной, ведь Россия любит утверждать, что самостоятельно победила Германию. И это несмотря на то, что в составе СССР были не только россияне — США предоставили ленд-лиз.

Медведев продолжает оправдывать провалы

Все поражения россиян – заслуга наших бойцов, которые ценой колоссальных усилий уничтожают врага и выбивают его с нашей земли. Важный аспект здесь — иностранное оружие.

Однако у Медведева, видимо, живущего в параллельной реальности, все совсем иначе. После потери Балаклеи, Изюма, Купянска, Лимана, а теперь и Снигиревки, Берислава, Херсона и еще сотен населенных пунктов, которые россиянам удалось оккупировать, Медведев решил заговорить о "человеческой доброте" оккупантов.

Замглавы российского Совбеза говорит, что Россия якобы использовала еще не весь "арсенал возможностей". Интересно, какие еще пункты в этом "арсенале" идут после ультиматумов, убийства мирного населения, ударов по жилым домам и энергообъектам, ядерного шантажа, провоцирования продовольственного кризиса и угрозы разрушения Каховской ГЭС? Медведев традиционно обещает, что еще "настанет время" для оккупантов, однако россияне могут только наблюдать, как разрушается миф о "второй армии мира".

Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным враждебным целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время,

– выдал Медведев.

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