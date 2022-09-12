В Изюме россияне убили не менее 1000 местных, 80% города разрушено

Минимум 1000 гражданских погибли в Изюме с начала военного вторжения россиян. Около 80% инфраструктуры города – разрушено.

Город без лекарств и доступа к медицинским услугам

Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников во время брифинга. Еще большее количество людей деоккупированного города пострадало из-за отсутствия медицинской помощи.

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Как и по всей оккупированной территории, россияне совершали военные преступления и пытались их скрыть. По меньшей мере, тысяча местных жителей погибли в результате военных действий. Но мы считаем, что еще большее количество людей пострадали, потому что оккупанты разрушили все учреждения здравоохранения. Доступ к лекарству был ограничен. Россияне разграбили все аптеки,

– подчеркнул Стрельников.

Поэтому в освобожденном Изюме остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненых. По предварительным данным, в настоящее время в городе Изюм остается около 10 000 мирных жителей.

Депутат отметил, что еще до освобождения Изюма удалось провести "тихую" эвакуацию женщин и детей из города.

80% инфраструктуры Изюма – разрушено

В освобожденном Изюме проходят стабилизационные мероприятия, при участии ВСУ, СБУ и правоохранителей. Город нуждается в немедленном восстановлении, ведь впереди зима и отопительный сезон.

В результате агрессии россии более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные и промышленные мощности. Но самое ужасное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областной власти,

– сказал Максим Стрельников.

Как только завершатся меры по стабилизации ситуации, городские власти сразу начнут выполнять работу в городе, до этого они работали в области.

Справка. Изюм – третий по величине город области. По состоянию на 2020 год население Изюма составило более 46 600 человек. Россияне захватили Изюм в начале марта. Город интенсивно обстреливал из авиации, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка.

Со 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа.

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