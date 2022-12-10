ВСУ уже через несколько километров, до Нового года еще будут новости, – Гайдай об увольнении Кременной

Украинские военные продолжают титанически защищать родную землю от неприятеля. Ожесточенные бои сейчас вблизи Бахмута. Также ВСУ не оставляют работу по освобождению от оккупантов Луганской области.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона , к Новому году украинцев ожидают новости. Они будут связаны с увольнением Кременной.

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ВСУ в нескольких километрах

По словам Гайдая, наши военные находятся в нескольких километрах от Кременной. Он выразил надежду, что вскоре можно будет говорить о том, что оттуда удалось выбить врага.

Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, к Новому году еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона,

– подчеркнул он.

В то же время следует понимать, что вопрос деоккупации Луганской области крайне сложен. Враг изрядно подготовился. Поэтому он изо всех сил постарается защитить позиции, занятые им раньше.

По словам Гайдая, последние подготовленные подразделения оккупанты разместили вблизи Сватового и Кременной. Но он убежден, что зима сыграет на руку украинским военным. Погодные условия помогут технике двигаться быстрее на фронте.

К слову, помогают деоккупировать Луганщину и партизаны. Глава ОВА отметил, что благодаря им туда подвозят "определенный хлопок".

Почему важно уволить Кременную

Ранее Сергей Гайдай рассказывал, в чем стратегическая важность Кременной, а также Сватового. По словам главы Луганской ОВА, увольнение этих населенных пунктов дает возможность продолжить контрнаступление.

Он подчеркнул, что как только эти города будут под контролем украинских защитников, они смогут продолжить движение в Лисичанске. Это также прекрасно понимают сами оккупанты, поэтому стараются не позволить ВСУ продвинуться вперед.

В то же время, Гайдай сделал несколько прогнозов, в которые хотелось бы верить. Прежде всего, он отметил, что до конца зимы ВСУ могут выйти на линию разграничения 2014 года. А вот в течение 2023 нашим защитникам удастся полностью освободить область от врага.

Как бы там ни было, но нам всем нужно понимать, что война не закончится завтра. Особенно на фоне заявлений Путина, в которых он готовит население своей страны к тому, что так называемая "спецоперация" продлится долго. Итак, продолжайте поддерживать ВСУ, друг друга и помните, что победа за Украиной.