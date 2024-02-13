Джо Байден уверен в способности главы Пентагона Ллойда Остина, выполнять свои обязанности после недавней госпитализации из-за проблем с мочевым пузырем. В Белом доме отмечают, что президент не одобрил бы отставку, даже если Ллойд Остин решил бы собственноручно подать ее.
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Почему Байден решил не увольнять Остина
Решение не отстранять Ллойда Остина с должности главы Пентагона было принято президентом США в условиях активных призывов к его увольнению от представителей республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа.
Отмечается, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отказался поделиться с журналистами состоянием здоровья Остина, но сказал, что он работает из больницы и вернется в Пентагон в ближайшее время. Он добавил, что будет проведен пересмотр ситуации, чтобы администрация могла "изучить этот опыт".
Также известно, что Остин отменил свою поездку в Брюссель, где должно было пройти 19-е заседание контактной группы в формате "Рамштайн" из-за срочной госпитализации.
Что известно о госпитализации Остина: основное
- Глава Пентагона попал в больницу 1 января из-за осложнений, вызванных медицинской процедурой, эта информация стала известной 4 января. Он выполняет свои обязанности из больницы – Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.
- По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, Ллойд Остин имеет полный доступ к безопасным средствам связи и продолжает руководить операциями Министерства обороны по всему миру. Уже со 2 января определенные полномочия были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Райдер указал, что это было сделано "в связи с состоянием министра и на основании медицинских рекомендаций".
- Впоследствии Ллойд Остин сам прокомментировал свою госпитализацию. Он поблагодарил персонал и выразил радость, что выздоравливает. Глава Пентагона отметил, что с нетерпением ожидает скорого возвращения к работе.
- 11 февраля стало известно, что Остин снова был госпитализирован. Как пишут журналисты, ссылаясь на Пентагон, его симптомы "указывают на острую проблему с мочевым пузырем". Представителей администрации о госпитализации Ллойда Остина предупредили.