Джо Байден уверен в способности главы Пентагона Ллойда Остина, выполнять свои обязанности после недавней госпитализации из-за проблем с мочевым пузырем. В Белом доме отмечают, что президент не одобрил бы отставку, даже если Ллойд Остин решил бы собственноручно подать ее.

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Почему Байден решил не увольнять Остина

Решение не отстранять Ллойда Остина с должности главы Пентагона было принято президентом США в условиях активных призывов к его увольнению от представителей республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа.

Отмечается, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отказался поделиться с журналистами состоянием здоровья Остина, но сказал, что он работает из больницы и вернется в Пентагон в ближайшее время. Он добавил, что будет проведен пересмотр ситуации, чтобы администрация могла "изучить этот опыт".

Также известно, что Остин отменил свою поездку в Брюссель, где должно было пройти 19-е заседание контактной группы в формате "Рамштайн" из-за срочной госпитализации.

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