Джо Байден впевнений у здатності голови Пентагону Ллойда Остіна виконувати свої обов'язки після нещодавньої госпіталізації через проблеми із сечовим міхуром. У Білому домі наголошують, що президент не схвалив би відставку, навіть якщо Ллойд Остін вирішив би сам подати її.

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Чому Байден вирішив не звільняти Остіна

Рішення не відсторонювати Ллойда Остіна з посади голови Пентагону було прийняте президентом США в умовах активних закликів щодо його звільнення від представників республіканської партії, включаючи колишнього президента Дональда Трампа.

Зазначається, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився поділитися з журналістами станом здоров'я Остіна, але сказав, що він працює з лікарні і повернеться в Пентагон найближчим часом. Він додав, що буде проведено перегляд ситуації, щоб адміністрація могла "вивчити цей досвід".

Також відомо, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" через термінову госпіталізацію.

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