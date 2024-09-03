Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине и Офисе Президента

Владимир Зеленский заявил, что осень будет чрезвычайно важной для Украины. В частности, Украина должна усилить некоторые направления в правительстве.

Именно поэтому, по словам президента Украины, подготовили кадровые решения в правительстве и изменения в Офисе Президента. В частности, говорится об увольнении и назначении министров и чиновников в Офисе Президента.

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В частности, нардеп и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что более 50% штата правительства изменят.

Что сказал Зеленский о ротациях в Кабмине и ОП

Владимир Зеленский заявил, что наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны.

Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики,

– заявил Зеленский.

По его словам, надо:

первое – больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону;

второе – Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве и это надо усиливать на всех уровнях. В частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности;

третье – должны значительно усилить нашу работу с НАТО и для этого нужно особое взаимодействие;

и для этого нужно особое взаимодействие; четвертое – Евросоюз, реальные переговоры о членстве , подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность;

, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность; пятое – надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами – доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами – и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия.

Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической. И новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом. Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать,

– пояснил президент.

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Кстати, вечером 3 сентября сообщили, что: