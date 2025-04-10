Поворозник отныне не исполняет обязанности первого заместителя начальника КГВА

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко отменил распоряжение своего предшественника Николая Жирнова. С сегодняшнего дня Николай Поворозник не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.

Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил в Telegram сам Ткаченко, передает 24 Канал. Поворозник якобы неоднократно не выполнял поручения.

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Что известно о кадровых изменениях

Обратите внимание! В КГВА прокомментировали кадровые изменения. Решение Ткаченко не касается штатной должности Поворозника как первого заместителя главы администрации. Речь идет о распоряжении о возложении на него исполнения обязанностей первого заместителя, поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной.

По словам Ткаченко, Поворозник проигнорировал поручение о предоставлении отчета по выдаче и учету пропусков для движения во время комендантского часа.

Кроме того, он якобы создает "неблагоприятные условия" для работы КГВА – проекты распоряжений "зависают". В частности, многие предприятия не могут получить статус критически важных, поскольку вместо 10 дней документы задерживаются в администрации на месяц и более.

Чиновники КГВА под руководством Поворозника готовят документы кое-как. Мне пришлось определить отдельную группу специалистов, которая все проверяет. Знаю, что это сделано абсолютно сознательно, чтобы обвинить меня в задержках. Что они и делают,

– отметил Ткаченко.

Он также отметил – в КГВА за бюджетную сферу отвечает Поворозник. "Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только 2024 год, 8 миллиардов гривен – это к нему. Украденные почти 60 миллионов гривен на услугах для тяжелобольных – это к нему", – добавил глава администрации.



Распоряжение начальника КГВА Тимура Ткаченко / Фото из Telegram Ткаченко

Напомним, Киевский городской совет не набрал голосов для увольнения заместителя городского головы Владимира Бондаренко. Однако он покидает должность по собственному желанию, это решение поддержал мэр столицы Виталий Кличко.