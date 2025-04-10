Про це в четвер, 10 квітня, повідомив у Telegram сам Ткаченко, передає 24 Канал. Поворозник нібито неодноразово не виконував доручення.

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Що відомо про кадрові зміни

Зверніть увагу! У КМВА прокоментували кадрові зміни. Рішення Ткаченка не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови адміністрації. Йдеться про розпорядження щодо покладення на нього виконання обовʼязків першого заступника, оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною.

За словами Ткаченка, Поворозник проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години.

Окрім того, він нібито створює "несприятливі умови" для роботи КМВА – проєкти розпоряджень "зависають". Зокрема, багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, оскільки замість 10 днів документи затримуються в адміністрації на місяць і більше.

Посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи абияк. Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять,

– зазначив Ткаченко.

Він також наголосив – у КМВА за бюджетну сферу відповідає Поворозник. "Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 мільярдів гривень – це до нього. Вкрадені майже 60 мільйонів гривень на послугах для тяжкохворих – це до нього", – додав очільник адміністрації.



Розпорядження начальника КМВА Тимура Ткаченка / Фото з Telegram Ткаченка

Нагадаємо, Київська міська рада не набрала голосів для звільнення заступника міського голови Володимира Бондаренка. Однак він залишає посаду за власним бажанням, це рішення підтримав мер столиці Віталій Кличко.