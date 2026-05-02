Новые "пленки Миндича": Вениславский выступает за увольнение Умерова из СНБО

Рустема Умерова, вероятно, стоило бы уволить с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины после обнародования его возможных разговоров со скандально известным бизнесменом Тимуром Миндичем.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в программе "Свобода Live".

Что заявил Вениславский об Умерове?

Нардеп убежден, что увольнение Рустема Умерова с должности секретаря СНБО было бы оправданным шагом.

На мой взгляд, учитывая резонансность тех пленок, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да. Это было бы мудрое политическое решение уволить господина Умерова,

– признался он.

По его словам, даже само подозрение в подобных действиях и сотрудничестве с Тимуром Миндичем, если они могут быть связаны с исполнением обязанностей министра обороны и противоречить интересам государства, требует соответствующей реакции.

Заметим, что президент Украины увольняет и назначает секретаря СНБО. Ранее Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины также поддержал идею увольнения Рустема Умерова с его действующей должности.

Там считают, что его действия на посту министра обороны во время возможного обсуждения с Тимуром Миндичем продажи доли FirePoint могут содержать признаки злоупотребления властью, а также разглашение государственной тайны.

Справочно. Рустем Умеров занял должность секретаря СНБО 18 июля 2025 года решением президента Украины Владимира Зеленского. С 6 сентября 2023 года по 17 июля 2025 года он занимал должность министра обороны.



До работы в Кабмине и СНБО чиновник также возглавлял Фонд государственного имущества Украины. Заметим, что предшественником Рустема Умерова на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны был Александр Литвиненко.

О чем идет речь?

Напомним, 29 апреля УП обнародовала новую часть записей так называемых "пленок Миндича", в которых, по предварительной информации, содержатся фрагменты его разговоров с чиновником Сергеем Шефиром, Рустемом Умеровым и другими.

Временная следственная комиссия Верховной Рады вскоре после этого вызвала Рустема Умерова и экс-советника президента Сергея Шефира для для объяснений их действий после выяснения новых обстоятельств по делу "Мидас" благодаря УП.

Реагируя на обнародованные записи, пресс-служба Рустема Умерова заявила, что необходимо установить полноту и контекст этих фрагментов, чем должны заниматься правоохранительные органы, чтобы не искажать реальную информацию.

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что упоминание производителя на записях может создавать ложные ассоциации между компанией и фигурантами уголовного производства, поэтому он обратился в НАБУ.