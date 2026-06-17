Увольнение военнослужащих по указу президента будет иметь приоритет над контрактами, – Федоров

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в конце осени 2026 года начнётся частичное увольнение из армии военнослужащих, проходящих службу с 2022 года или ранее. Этот указ президента будет иметь приоритет над подписанными контрактами.

Об этом Федоров рассказал в новом интервью для ТСН.

Читайте также: Заключать контракты с ВСУ и ДССТ стало проще: это можно сделать через "Армия+"

Кто сможет уволиться со службы?

По словам министра, право на увольнение со службы будет определяться по двум основным параметрам – продолжительности военной службы с начала российской агрессии в 2014 году и количеству боевых дней.

Если вы, например, служите с 2022 года и у вас большое количество боевых дней, то вы можете быть уволены со службы указом президента в конце этого года,

– сказал Федоров.

Минобороны также планирует ввести специальный калькулятор, который позволит военнослужащим самостоятельно узнать ориентировочный срок своего увольнения.

В то же время, как отметил Федоров, количество военных, которых будут увольнять ежемесячно, а также порядок их увольнения будут зависеть от ситуации на фронте и возможных мобилизационных решений России.

Для тех, кто завершит службу, предусмотрена шестимесячная отсрочка от повторного призыва, причем каждый день участия в боевых действиях будет дополнительно продлевать этот срок ещё на один день.

Отдельно Михаил Федоров подчеркнул, что указ будет иметь приоритет даже для тех, кто успел подписать новый контракт.

По его словам, в случае, если военнослужащий подпишет контракт на 24 месяца, но подпадет под критерии увольнения в ноябре или декабре, именно нормы указа будут иметь первоочередное действие, и его увольнение состоится независимо от условий контракта.

Напомним, в Украине с 15 июня официально заработала новая система военных контрактов с четко определенными сроками службы. Они предусматривают гарантированную отсрочку, обновленную систему выплат, дополнительные бонусы за боевую работу и возможность получать надбавки в зависимости от сложности задач.

Оформить переход на новый контракт можно через приложения "Армия+" и "Резерв+", через центр рекрутинга или непосредственно через воинскую часть.